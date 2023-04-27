Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит РФ, а не спровоцирует ее к эскалации

Об этом он написал в twitter .

Он подчеркнул, что самолеты необходимы Украине, чтобы сдержать Россию.

"Виды оружия, которые, как нам сказали, "спровоцирует Россию к эскалации", если ее поставить в Украину, но так и не спровоцировали:

Артиллерия

РСЗО

Противовоздушная оборона

Танки

Ракеты большой дальности

F-16 тоже не спровоцирует. Предоставление Украине F-16 удержит Россию, а не "спровоцирует" ее. Пора сделать этот шаг", - пишет он.