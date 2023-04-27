Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит РФ, а не спровоцирует ее к эскалации
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 не приведет к эскалации, ведь это не первое оружие, которое получает Украина
Об этом он написал в twitter .
Он подчеркнул, что самолеты необходимы Украине, чтобы сдержать Россию.
"Виды оружия, которые, как нам сказали, "спровоцирует Россию к эскалации", если ее поставить в Украину, но так и не спровоцировали:
- Артиллерия
- РСЗО
- Противовоздушная оборона
- Танки
- Ракеты большой дальности
F-16 тоже не спровоцирует. Предоставление Украине F-16 удержит Россию, а не "спровоцирует" ее. Пора сделать этот шаг", - пишет он.
- Министр обороны Украины Алексей Резников утвердил , что сейчас приоритетом №1 для Украины является противовоздушная оборона, а вопрос с авиацией будет "добит".
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