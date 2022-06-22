Кулеба предложил Словении "взять шефство" над восстановлением одного из регионов Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Словению присоединиться к восстановлению одного из разрушенных Россией регионов Украины
Об этом он написал в Twitter .
"Общался с министром иностранных дел Словении Таней Файоной, чтобы поблагодарить ее за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Мы также договорились о необходимости ускорения принятия седьмого пакета санкций ЕС против России. Я пригласил Словению принять участие в восстановлении одного из разрушенных войной регионов Украины", - отметил Кулеба.
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