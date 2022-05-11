Кулеба предложил Германии взяться за восстановление одного из регионов Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины после войны
Об этом он написал в твиттере .
"В Берлине встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульц. Опираясь на видение президента Зеленского по обновлению Украины, я предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", - отметил министр.
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