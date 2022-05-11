Об этом он написал в твиттере .

"В Берлине встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульц. Опираясь на видение президента Зеленского по обновлению Украины, я предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", - отметил министр.

28 апреля итальянская гуманитарная организация CESVI объявила о намерении помочь построить Бучу.

6 мая Эстония предложила помочь в восстановлении Житомирской области.

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