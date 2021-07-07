Кулеба предложил Дании взаимно признать COVID-паспорта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с датским коллегой Йеппе Кофод
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины .
Кулеба предложил заключить соглашение между Украиной и Данией о признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов.
Кулеба поблагодарил за решение правительства передать Украине 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.
Министры обсудили поддержку антикоррупционной реформы, укрепление обороноспособности Украины, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.
Стороны уделили внимание противодействию окончания проекта "Северный поток - 2".
- Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.
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