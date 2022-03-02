Кулеба: пребывание РФ в Совбезе ООН нелегитимно
Украина подняла вопрос о членстве Российской Федерации в Совбезе ООН
Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.
"Мы поднимаем вопросы тщательного и беспристрастного правового анализа того, на каких основаниях РФ остается постоянным членом Совбеза ООН. Мы уверены, что когда этот юридический анализ будет проведен, окажется, что Россия в Совбезе ООН является нелегитимной. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности исследовать этот вопрос", - отметил он.
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