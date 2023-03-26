Кулеба поспорил с главой МИД Британии Клеверли на исход футбольного матча между Украиной и Англией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заключил пари с британским коллегой Джеймсом Клеверли на результат игры отбора Евро-2024 между Украиной и Англией
Министры заключили пари во время общения в twitter .
Клеверли опубликовал общую фотографию с Кулебой сделано во время четвертьфинального матча Евро-2020, в котором Англия победила Украину 4:0.
"Воспоминания из прошлого раза, когда Англия и Украина сошлись в футболе. Вы снова будете болеть за Англию, правда, Дмитрий Кулеба?" – спросил Клеверли.
"Слишком уверенно! Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласие?" – ответил Кулеба.
"Согласие, друг. Пусть победит самая сильная команда!" – отписал Клеверли.
"По рукам. И впоследствии, однажды, поднимем бокал за нашу общую победу", - пообещал Кулеба.
Сборные Англии и Украины встретятся в Лондоне. Игра на стадионе "Уэмбли" начнется в 19:00.
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