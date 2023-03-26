Министры заключили пари во время общения в twitter .

Клеверли опубликовал общую фотографию с Кулебой сделано во время четвертьфинального матча Евро-2020, в котором Англия победила Украину 4:0.

"Воспоминания из прошлого раза, когда Англия и Украина сошлись в футболе. Вы снова будете болеть за Англию, правда, Дмитрий Кулеба?" – спросил Клеверли.

"Слишком уверенно! Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласие?" – ответил Кулеба.

"Согласие, друг. Пусть победит самая сильная команда!" – отписал Клеверли.

"По рукам. И впоследствии, однажды, поднимем бокал за нашу общую победу", - пообещал Кулеба.

Сборные Англии и Украины встретятся в Лондоне. Игра на стадионе "Уэмбли" начнется в 19:00.