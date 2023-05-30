Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, подытоживая свое второе турне в страны Африки, информирует сайт МИД.

Кулеба сообщил, что посетил пять стран: Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик и Нигерию. Он подчеркнул, что в последние три десятилетия африканская политика Украины развивалась по инерции с советских времен, а Украина постепенно теряла Африку. В настоящее время МИД воплощает политику украинско-африканского ренессанса.

"Страны Африки готовы к возвращению Украины во всех смыслах. До того, чтобы больше африканских студентов учились в Украине, что выгодно нашим учебным заведениям и увеличивает мягкую силу нашего государства; готовы к увеличению объемов торговли; готовы к новому развитию туризма после войны; их интересует также фармацевтика, цифровизация и ряд других сфер. Мы почувствовали полную открытость реализации взаимовыгодных проектов. А главное, что здесь хотят иметь дело с Украиной без посредников", — отметил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что на стыке этих факторов откроются не только экономические, но и политические возможности.

"Мы стремимся обеспечить результативное голосование стран Африки за наши резолюции в Генассамблее ООН, а также побуждать усилия в пределах их возможностей по изоляции России на международной арене. Это сложная история, поскольку РФ давно системно инвестировала в Африку. Но вода камень точит, и мы обязательно этот камень российского влияния в Африке подточим", — подчеркнул глава МИД.

Министр рассказал о полной поддержке Украины на переговорах за закрытыми дверями. В то же время Россия системно, годами строила политику в Африке и имеет много "крючков". Задача Украины состоит в том, чтобы тихой дипломатической работой освободить от них африканские страны.

"Если бы Россия не чувствовала угрозы от наших дипломатических усилий, Лавров не летал бы вслед за мной, а российские дипломаты в Африке не бегали бы, убеждая африканские правительства отменять мои визиты и не встречаться со мной. Вся эта активность россиян свидетельствует об одном: они чувствуют реальную угрозу их влиянию в Африке от нашей работы", — заявил министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что Зеленский поставил задачу открыть десять новых посольств Украины в Африке.

"Восемь из десяти стран уже дали согласие на открытие посольств Украины, два других завершают соответствующие процессы. Это хороший показатель. На 4-5 стран уже есть ряд кандидатов в послы", — отметил он.

Министр отметил, что открытие посольств является важным, но не единственным инструментом работы на Африканском континенте. До конца года он анонсировал создание новых институциональных механизмов взаимодействия со странами Африки. По его словам, эти механизмы позволят решать проблемы африканских партнеров, чтобы Украина в Африке получала новые возможности для решения собственных проблем.

Дмитрий Кулеба также рассказал о своем сегодняшнем участии в инаугурации президента Нигерии Болы Тинубу. На церемонию прибыли лидеры и представители десятков африканских стран, с которыми украинская делегация провела результативные переговоры на полях события.

В заключение министр рассказал, почему африканские партнеры верят в победу Украины: "Когда-то они боролись за свою свободу и независимость и никто в них не верил. Но они боролись за правдивое, священное дело, за свою землю и потому они победили. Именно поэтому и мы в конце концов победим".