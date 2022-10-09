Кулеба после обстрелов Запорожья призвал партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и ПРО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины ускорить поставки систем противоракетной и противовоздушной обороны
Об этом Кулеба написал в twitter.
По его словам, ракетный террор Запорожья свидетельствует о том, что Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни.
"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба.
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В ночь на 9 октября враг атаковал ракетами жилой сектор в Запорожье: известно о 12 погибших .
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