Об этом Кулеба написал в twitter.

По его словам, ракетный террор Запорожья свидетельствует о том, что Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни.

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба.

В ночь на 9 октября враг атаковал ракетами жилой сектор в Запорожье: известно о 12 погибших .

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