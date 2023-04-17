Об этом он написал в facebook .

"Следующая страна, которую посетит министр 18 апреля – Кувейт", - говорится в сообщении.

Николенко также отметил, что визит Кулебы в Ирак - первое посещение главой МИД Украины этого государства с 2012 года.

"Открываем новые горизонты на Ближнем Востоке и создаем новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан", - комментирует спикер.