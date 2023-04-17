Кулеба после Ирака посетит Кувейт
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что 18 апреля Дмитрий Кулеба посетит Кувейт.
Об этом он написал в facebook .
"Следующая страна, которую посетит министр 18 апреля – Кувейт", - говорится в сообщении.
Николенко также отметил, что визит Кулебы в Ирак - первое посещение главой МИД Украины этого государства с 2012 года.
"Открываем новые горизонты на Ближнем Востоке и создаем новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан", - комментирует спикер.
- Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил , что Багдад готов "стать посредником между РФ и Украиной".
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