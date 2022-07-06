Кулеба попросил Германию увеличить количество самоходных гаубиц и РСЗО для Украины
Министр иностранных дел Украины в разговоре со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок отметил настоятельную необходимость наращивания поставок немецкого оружия
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
Речь идет о немецких самоходных гаубицах и РСЗО.
Также политики скоординировали дальнейшие шаги по разблокированию экспорта продовольствия из Украины.
Главы МИД побеседовали накануне встречи министров G20. Они оба согласились давить на Россию.
- 5 июля Кулеба призвал ограничить доступ РФ к морским перевозкам.
- Глава МИД 1 июля обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.
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