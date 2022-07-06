Кулеба попросил Германию увеличить количество самоходных гаубиц и РСЗО для Украины

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

Речь идет о немецких самоходных гаубицах и РСЗО.

Также политики скоординировали дальнейшие шаги по разблокированию экспорта продовольствия из Украины.

Главы МИД побеседовали накануне встречи министров G20. Они оба согласились давить на Россию.

5 июля Кулеба призвал ограничить доступ РФ к морским перевозкам.

Глава МИД 1 июля обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.

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