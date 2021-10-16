Кулеба пообещал задавить российских преступников в Гааге
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина победит Россию в деле о захвате кораблей в Керченском проливе
Об этом Кулеба написал в колонке для Украинской правды, сообщает Минздрав в facebook.
По его словам, на этой неделе в Арбитражном суде в Гааге Украина наголову разбила российские манипуляции. Позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИДа.
Украинские дипломаты и юристы доказали суду: Россия последовательна только в стремлении избежать ответственности за свои действия.
"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", - написал Кулеба.
Он добавил, что Украина применяет три долгосрочных инструмента для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу.
"В этом деле Украина отстаивала не только свои интересы, но и целостность международного права в целом. Президент Украины и МИД укрепляют мировую коалицию в поддержку Украины, включающую в себя доказательство преступлений РФ в международных судах. Победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна не только для нас, но и для мира в целом. Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств - нельзя нарушать правила ", - убежден Кулеба.
- Напомним, 8 октября Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военных судов и членов экипажей.
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