Кулеба пообещал задавить российских преступников в Гааге

Об этом Кулеба написал в колонке для Украинской правды, сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, на этой неделе в Арбитражном суде в Гааге Украина наголову разбила российские манипуляции. Позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИДа.

Украинские дипломаты и юристы доказали суду: Россия последовательна только в стремлении избежать ответственности за свои действия.

"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", - написал Кулеба.

Он добавил, что Украина применяет три долгосрочных инструмента для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу.

"В этом деле Украина отстаивала не только свои интересы, но и целостность международного права в целом. Президент Украины и МИД укрепляют мировую коалицию в поддержку Украины, включающую в себя доказательство преступлений РФ в международных судах. Победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна не только для нас, но и для мира в целом. Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств - нельзя нарушать правила ", - убежден Кулеба.