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Кулеба получил тезисы "мирного плана" Китая: обещает отреагировать после изучения полного текста документа

21 февраля, 2023 вторник
18:39
война с Россией

Глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с МИД Украины ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после получения полного текста

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Интерфакс-Украина.

"Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И, он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы, только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что инициированная президентом Владимиром Зеленским формула мира остается основным приоритетом.

Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии против Украины должны быть направлены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

Накануне Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, имена которых не называют, сообщил, что китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставок Украине оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И отметил, что Китай не хочет продолжения "кризиса" в Украине. "Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – добавил он, напомнив о предложении лидера Китая Си Цзиньпина, сделанном уже на второй день после полномасштабного. вторжение, чтобы Украина и РФ сели и обсудили способы урегулирования "кризиса".

Отвечая на вопрос, он подтвердил актуальность предложений, сделанных Си Цзиньпином, что территориальная целостность и принципы Устава ООН должны соблюдаться, ядерная война не должна начаться и не может быть выиграна, а атомные электростанции не должны быть под обстрелом, а также химическое и биологическое оружие не должно применяться ни при каких обстоятельствах.

Ван И подчеркнул, что у Китая нет никаких оснований отказываться от мирного пути, поскольку "увеличение мощности означает развиваться мирным путем".

  • Напомним, сегодня, 21 февраля, первый дипломат Китая Ван И прибыл в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Китай
Дмитрий Кулеба
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