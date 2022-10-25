Кулеба поговорил с Блинкеном о ядерном шантаже России и поставках ПВО

Об этом говорится в заявлении Кулебы в Twitter.

"Поговорил с Блинкином о путях прекращения ядерного шантажа России. Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США в любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной необходима. Мы также сосредоточились на поставках ПВО и боеприпасов", - сообщил Кулеба.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть заявление РФ о якобы разработке "грязной бомбы". Гросси отозвался на предложение и определил два объекта для инспекции.

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