Кулеба поговорил с Блинкеном о ядерном шантаже России и поставках ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого стороны обсудили вброс России о "грязной бомбе" и поставках систем ПВО
Об этом говорится в заявлении Кулебы в Twitter.
"Поговорил с Блинкином о путях прекращения ядерного шантажа России. Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США в любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной необходима. Мы также сосредоточились на поставках ПВО и боеприпасов", - сообщил Кулеба.
- Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть заявление РФ о якобы разработке "грязной бомбы". Гросси отозвался на предложение и определил два объекта для инспекции.
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