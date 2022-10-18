Кулеба подал Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном
Об этом Кулеба заявил во время брифинга 18 октября, сообщает РБК-Украина .
"С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном" , – сказал Кулеба.
Он добавил, что о возобновлении дипломатических отношений можно будет говорить только после того, как Иран прекратит поставлять России оружие.
"После того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – подчеркнул Кулеба.
- 17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.
- 18 октября Соединенные Штаты заявили, что имеют многочисленные доказательства использования Россией против Украины иранских беспилотников и обвиняют Тегеран во лжи о непричастности к поставке оружия Москве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное