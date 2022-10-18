Об этом Кулеба заявил во время брифинга 18 октября, сообщает РБК-Украина .

"С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном" , – сказал Кулеба.

Он добавил, что о возобновлении дипломатических отношений можно будет говорить только после того, как Иран прекратит поставлять России оружие.

"После того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – подчеркнул Кулеба.

17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.

18 октября Соединенные Штаты заявили, что имеют многочисленные доказательства использования Россией против Украины иранских беспилотников и обвиняют Тегеран во лжи о непричастности к поставке оружия Москве.

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