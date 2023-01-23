Кулеба поблагодарил Кувейта за поддержку Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Кувейта за поддержку Украины
Об этом он написал в twitter .
"Во время нашего разговора я поблагодарил министра иностранных дел шейха Салема Аль-Сабаха за гуманитарную помощь Кувейту. Кувейтские друзья очень хорошо знают, что значит противостоять агрессии, и хорошо понимают нас. Я пригласил Кувейт внести свой вклад в реализацию украинской Формулы мира", отметил он.
- 23 января стало известно, что Кулеба ожидает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года.
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