Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 30 мая, обратился к 31 главе внешнеполитических ведомств стран НАТО накануне их неформальной встречи в Осло
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По словам украинского министра, в своем выступлении перед главами МИД стран НАТО он озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита".
"Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО", – отметил он.
Ожидается, что повестку дня предстоящего саммита НАТО будут обсуждать министры иностранных дел на встрече в Осло, которая состоится 31 мая – 1 июня.
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