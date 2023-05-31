Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе

Об этом Кулеба написал в Twitter.

По словам украинского министра, в своем выступлении перед главами МИД стран НАТО он озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита".

"Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО", – отметил он.

Ожидается, что повестку дня предстоящего саммита НАТО будут обсуждать министры иностранных дел на встрече в Осло, которая состоится 31 мая – 1 июня.