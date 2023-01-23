Кулеба ожидает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года
Украина вышла на финишную прямую в выполнении рекомендаций Еврокомиссии и ожидает ее положительной оценки, что позволит начало переговоров по вступлению страны в ЕС до конца года
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 23 января во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС.
"Мы имеем высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС в преддверии саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил глава МИД.
Кулеба отметил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской комиссии этой весной.
"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года", - сказал министр.
- 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
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