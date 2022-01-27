Кулеба ответил на заявление Бербок о членстве Украины в НАТО: "Не время сомневаться в украинских перспективах"

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины", - ответил министр на слова главы МИД Германии Анналены Бербок.



Он отметил, что Германия наоборот должна показывать свою поддержку евроатлантических стремлений Украины.



"Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы наоборот лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - сказал Кулеба.



Напомним, 27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и об этом факте знают все, в том числе Россия.