Кулеба ответил на заявление Бербок о членстве Украины в НАТО: "Не время сомневаться в украинских перспективах"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия должна быть лидером в поддержке евроатлантических стремлений Украины
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины", - ответил министр на слова главы МИД Германии Анналены Бербок.
Он отметил, что Германия наоборот должна показывать свою поддержку евроатлантических стремлений Украины.
"Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы наоборот лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - сказал Кулеба.
- Напомним, 27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и об этом факте знают все, в том числе Россия.
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