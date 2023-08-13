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Кулеба отверг опасения по поводу эскалации в случае передачи Германией ракет Taurus

13 августа, 2023 воскресенье
14:29
Война с Россией На фото Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг опасения, что передача Германией ракет Taurus приведет к эскалации, и призвал страну дать их Украине

Об этом сообщает издание DW.

"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Формула проста: чем больше дальность ракет, тем меньше продолжительность войны", - добавил он.

Также, по его словам, с помощью этих ракет Украина может "достать в российские оккупационные силы на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".

Кулеба также заверил, что опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, необоснованны.

"Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал он, напомнив, что ни одно из предыдущих решений Германии о поставках Украине нового вида оружия не приводило к эскалации конфликта.

"Напротив: немецкое вооружение уже спасло немало украинских жизней", - сказал министр.

Что известно о передаче Германией ракет Taurus Украине

В начале августа стало известно, что в немецком бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 км.

После этого, 11 августа, сообщалось, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из складов бундесвера в ближайшие месяцы. По этому вопросу продолжались засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Однако в тот же день, 11 августа, издание Bild сообщило, что федеральное правительство Германии утверждает, что пока не рассматривают вопрос передачи Украине ракет Taurus и о скором или уже принятом решении в пользу передачи ВСУ немецких крылатых ракет ни в ведомстве канцлера, ни в минобороны ничего не знают.

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