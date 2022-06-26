Кулеба опубликовал фото семилетней девочки после обстрела Киева и обратился к лидерам G7
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Этот семилетний ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Еще больше людей страдают по всей Украине. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить", - написал Кулеба под фотографией девочки, которую достали живой из-под завалов многоэтажки, в которую 26 июня попала российская ракета.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
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