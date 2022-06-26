Об этом Кулеба написал в twitter .

"Этот семилетний ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Еще больше людей страдают по всей Украине. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить", - написал Кулеба под фотографией девочки, которую достали живой из-под завалов многоэтажки, в которую 26 июня попала российская ракета.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

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