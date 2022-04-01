Кулеба опроверг информацию о давлении Запада относительно скорого подписания мирного соглашения с РФ

Об этом он заявил на брифинге в Варшаве, передает Укринформ .

"Я думаю, что и до начала войны было некстати говорить о том, что на Украину можно давить. Мы продемонстрировали в ряде ситуаций, что Украина не поддается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и никогда нельзя говорить свысока. А после 36 дней войны, я уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по любому поводу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что страны, которые якобы подталкивают Украину к уступкам в мирных переговорах для скорейшего заключения мира, являются партнерами и очень много помогают.

"Мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не ощущаем, а чувствуем поддержку и очень тесное взаимодействие с правительствами этих стран", - заверил глава МИД.

Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источник в британском правительстве, что страна обеспокоена тем, что США, Франция и Германия стремятся заключить как можно скорее мир и могут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РФ,