Кулеба опроверг информацию о давлении Запада относительно скорого подписания мирного соглашения с РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг давление партнеров на Украину по поводу уступок России в переговорах для скорейшего заключения мира
Об этом он заявил на брифинге в Варшаве, передает Укринформ .
"Я думаю, что и до начала войны было некстати говорить о том, что на Украину можно давить. Мы продемонстрировали в ряде ситуаций, что Украина не поддается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и никогда нельзя говорить свысока. А после 36 дней войны, я уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по любому поводу", - сказал Кулеба.
Он отметил, что страны, которые якобы подталкивают Украину к уступкам в мирных переговорах для скорейшего заключения мира, являются партнерами и очень много помогают.
"Мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не ощущаем, а чувствуем поддержку и очень тесное взаимодействие с правительствами этих стран", - заверил глава МИД.
- Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источник в британском правительстве, что страна обеспокоена тем, что США, Франция и Германия стремятся заключить как можно скорее мир и могут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РФ,
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