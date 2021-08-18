Кулеба опроверг информацию о "12 украинских военнослужащих", которые находятся в Афганистане
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал последнюю информацию об украинцах, которые сейчас находятся в Афганистане
Об этом он написал в Facebook.
Кулеба поговорил по телефону с одним из 12 украинских, которые сейчас находятся на военной базе близ Кабула
Он рассказал информацию о якобы "12 военнослужащих, Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане"
"С ними с самого начала кризиса была установлена связь и его постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане", - написал он.
Министр добавил, что на этой базе находятся сотни людей с гражданством многих государств.
"Просто так взять и выйти из базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда", - добавил Кулеба.
Он опроверг информацию о том, что это действующие представители украинского войска.
"Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтракторами ООН .. Ребят вывезем или мы, или компании, по чьему контракту они работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку ", - подытожил министр.
- Напомним, вечером 15 августа сообщалось о обстрелы аэродрома .
- Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан.
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