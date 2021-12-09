Кулеба описал трехсторонний подход к попыткам отговорить РФ от нового вторжения в Украину
Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения на Украину
Об этом пишет издание Sky News.
Кулеба заявил, что в случае российского вторжения украинская армия готова защитить страну. По его словам, Украина с союзниками, в том числе с Великобританией и США, должны "сделать эту цену непосильной для президента РФ Владимира Путина".
Он назвал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового вторжения: политические сообщения, санкции, более тесное сотрудничество с партнерами.
Министр иностранных дел добавил, что не ожидает, что НАТО будет воевать вместе с Украиной в случае полномасштабного нападения РФ, однако рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса.
"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - сказал он.
- Напомним, 2 декабря Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина совместно с партнерами разрабатывает меры по сдерживанию РФ.
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