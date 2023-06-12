Кулеба: ООН готова помочь жителям подтопленной левобережной Херсонщины, но РФ до сих пор не предоставила гарантий безопасности
ООН готова отправить миссию для помощи людям, проживающим на временно оккупированной территории Херсонщины и пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС. Однако ждет гарантии безопасности от РФ
Об этом сообщил 12 июня в эфире телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в прошлый четверг была достигнута договоренность с ООН. Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи.
"И они действительно сделали это. ООН пообещала подготовить миссии, готовые отправиться на левый берег Днепра, чтобы помочь, облегчить гуманитарные последствия катастрофы для населения на этих территориях. Миссия сформирована. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и России – как оккупанта. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Мы сделали все, чтобы ООН могла добраться на левый берег до наших граждан и помочь им. Россия на данный момент ответа не дала", – сказал Кулеба.
Относительно Международного комитета Красного Креста (МККК) Дмитрий Кулеба отметил, что запроса на получение гарантий для работы на временно оккупированной территории от этой организации не было. В то же время МККК начал работать на правом берегу – оказывает гуманитарную помощь пострадавшим.
В целом, как отметил глава МИД, почти за неделю со дня подрыва Каховской ГЭС 19 стран выделили гуманитарную помощь Украине. Из 12 стран она уже прибыла. В частности, Украина получила более 150 генераторов, более 120 надувных лодок, 400 помп и насосов, чтобы откачивать воду, полмиллиона таблеток для очистки воды, а также питьевую воду, продукты и т.д.
-
Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. В МВД Украины сразу начали эвакуировать гражданское население из ряда населенных пунктов, попавших в потенциальные зоны затопления на правобережье реки Днепр. Также часть обитателей эвакуировалась самостоятельно. Между тем жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье оказались без помощи. В частности, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал , что оккупанты изолировали Олешки Херсонской области и эвакуировали только жителей с российским паспортом. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал в эфире Еспресо, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки.
-
В результате подтопления из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Херсонской области по состоянию на вечер 12 июня было известно о гибели 10 человек. Еще два человека погибли в Николаевской области. К вечеру 12 июня 41 человек считается пропавшим без вести
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное