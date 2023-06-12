Об этом сообщил 12 июня в эфире телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в прошлый четверг была достигнута договоренность с ООН. Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи.

"И они действительно сделали это. ООН пообещала подготовить миссии, готовые отправиться на левый берег Днепра, чтобы помочь, облегчить гуманитарные последствия катастрофы для населения на этих территориях. Миссия сформирована. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и России – как оккупанта. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Мы сделали все, чтобы ООН могла добраться на левый берег до наших граждан и помочь им. Россия на данный момент ответа не дала", – сказал Кулеба.

Относительно Международного комитета Красного Креста (МККК) Дмитрий Кулеба отметил, что запроса на получение гарантий для работы на временно оккупированной территории от этой организации не было. В то же время МККК начал работать на правом берегу – оказывает гуманитарную помощь пострадавшим.

В целом, как отметил глава МИД, почти за неделю со дня подрыва Каховской ГЭС 19 стран выделили гуманитарную помощь Украине. Из 12 стран она уже прибыла. В частности, Украина получила более 150 генераторов, более 120 надувных лодок, 400 помп и насосов, чтобы откачивать воду, полмиллиона таблеток для очистки воды, а также питьевую воду, продукты и т.д.