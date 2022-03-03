Кулеба онлайн присоединится к заседанию министров стран НАТО о закрытии неба

Глава МИД в эфире телемарафона UA совместно во время встречи он поднимет ряд важных для Украины вопросов. Об этом информирует Еспресо.TV.



"У нас вопрос стоит шире, - подчеркнул Дмитрий Кулеба. - Это противовоздушная и противоракетная оборона Украины, это наше наиболее уязвимое место. Поэтому нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системе и очень серьезной поддержке со стороны партнеров ПВО Украины, т.е. о предоставлении нам конкретного тяжелого вооружения".



По его словам, передача "Стингеров" и других переносных ЗРК – хорошее дело, но Украина нуждается в более серьезном противовоздушном оружии. Над этим и будет работать МИД.

Напомним, Кулеба призвал партнеров помочь Украине защититься от ударов с воздуха: "Закройте небо сейчас!"

Конгрессмены США попросили Байдена закрыть небо над Украиной.