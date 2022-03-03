Кулеба онлайн присоединится к заседанию министров стран НАТО о закрытии неба
У министра иностранных дел будет видеоконференция с коллегами из стран-членов Североатлантического альянса
Глава МИД в эфире телемарафона UA совместно во время встречи он поднимет ряд важных для Украины вопросов. Об этом информирует Еспресо.TV.
"У нас вопрос стоит шире, - подчеркнул Дмитрий Кулеба. - Это противовоздушная и противоракетная оборона Украины, это наше наиболее уязвимое место. Поэтому нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системе и очень серьезной поддержке со стороны партнеров ПВО Украины, т.е. о предоставлении нам конкретного тяжелого вооружения".
По его словам, передача "Стингеров" и других переносных ЗРК – хорошее дело, но Украина нуждается в более серьезном противовоздушном оружии. Над этим и будет работать МИД.
- Напомним, Кулеба призвал партнеров помочь Украине защититься от ударов с воздуха: "Закройте небо сейчас!"
- Конгрессмены США попросили Байдена закрыть небо над Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное