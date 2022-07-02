Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ ненавидит благосостояние европейцев и хочет принести кризис в каждый европейский дом
Об этом он написал в своем твиттере.
"Сохранение поддержки Украины важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя" - подчеркнул Кулеба.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее предупредил о необходимости "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.
- 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников помочь украинцам со "стратегической выносливостью". Джонсон повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Он предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.
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