Кулеба объяснил, почему Украина держит войска на границе с непризнанным Приднестровьем
Украина держит войска на границе с непризнанным Приднестровьем, потому что опасается провокаций РФ на этом направлении, а не потому, что планирует вмешиваться в дела Молдовы
Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге это риск, который заставляет нас направлять силы на этот участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", - сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что решать ситуацию с этим регионом Молдова и Украина не намерена вмешиваться.
Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы имеете право решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане эта проблема присутствует. ", – заявил Кулеба.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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