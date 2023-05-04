Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге это риск, который заставляет нас направлять силы на этот участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что решать ситуацию с этим регионом Молдова и Украина не намерена вмешиваться.

Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы имеете право решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане эта проблема присутствует. ", – заявил Кулеба.