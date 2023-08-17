Кулеба объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину – нет

Об этом он сказал в эфире " Завтрака с 1+1 ".

"Потому что G20 – Россия входит в этот формат, к сожалению. А во-вторых, потому что Индия и РФ - достаточно тесные партнеры", – сказал Кулеба отвечая на вопрос о том, почему РФ пригласили на саммит.

В то же время дипломат выразил сомнение в том, что президент Владимир Путин примет участие в мероприятии лично.

"А (министр иностранных дел России, – ред.) Лавров – наши партнеры уже отработали технику, называется "игнорируй Лаврова", – сказал Кулеба.

По его убеждению, партнеры Украины не будут вести переговоры без координации своих позиций с Киевом.

На вопрос о том, попытается ли Украина получить представительство на саммите G20, дипломат ответил: "Зачем выламывать двери? С Индией есть диалог, есть уровень коммуникации. На последней встрече в Саудовской Аравии представитель Индии принимал участие, как и представитель Китая, что очень выбесило россиян. Мы работаем над, скажем так, определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины там был услышан".

Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9–10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи Формулу мира.

Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции. , Великобритании, США и Европейского союза. Всего на них приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.