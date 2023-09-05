Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ невозможны в ближайшее время
Об этом Кулеба рассказал в интервью японскому телеканалу NHK .
По его словам, российский диктатор Владимир Путин не является партнером, с которым можно серьезно договариваться и пока он руководит Россией, переговоры о прекращении огня будут невозможны.
"Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время. Даже если он дает обещание, нет никаких гарантий, что оно не будет нарушено. Даже если вы думаете, что успешно договорились, вы рискуете. Это не партнер, с которым можно вести переговоры ", – сказал Кулеба.
- 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин захочет переговоров , когда ВСУ дойдут до Крыма.
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