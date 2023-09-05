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Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время

5 сентября, 2023 вторник
06:29
Война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ невозможны в ближайшее время

Об этом Кулеба рассказал в интервью японскому телеканалу NHK .

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не является партнером, с которым можно серьезно договариваться и пока он руководит Россией, переговоры о прекращении огня будут невозможны.

"Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время. Даже если он дает обещание, нет никаких гарантий, что оно не будет нарушено. Даже если вы думаете, что успешно договорились, вы рискуете. Это не партнер, с которым можно вести переговоры ", – сказал Кулеба.



 
Владимир Путин
Дмитрий Кулеба
переговори з РФ
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