Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время

Об этом Кулеба рассказал в интервью японскому телеканалу NHK .

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не является партнером, с которым можно серьезно договариваться и пока он руководит Россией, переговоры о прекращении огня будут невозможны.

"Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время. Даже если он дает обещание, нет никаких гарантий, что оно не будет нарушено. Даже если вы думаете, что успешно договорились, вы рискуете. Это не партнер, с которым можно вести переговоры ", – сказал Кулеба.