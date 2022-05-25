Кулеба объяснил, почему не верит в деблокаду украинских портов с участием кораблей НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения, что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас откроют море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать? Я всем сердцем буду приветствовать, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы найти такое силовое решение" , – сказал Кулеба сегодня, 25 мая, во время Украинского завтрака в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
Он предупредил, что даже если Россия даст гарантии прохождения судов по Черному морю, верить ее обещаниями нельзя.
"Россия совершенно не прогнозируема в своем поведении", – констатировал Кулеба.
- 24 мая The Times сообщала , что Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправления военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Однако британские власти заявили , что не рассматривают возможности отправки боевых кораблей для содействия выходу судов с зерном из Одессы.
- В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли 25 мая министр иностранных дел Китая Ван I выступил за создание "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.
- В Британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.
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