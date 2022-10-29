Об этом Кулеба рассказал в интервью ТСН .

По его словам, КНР из-за ее позиции относительно войны с Россией пока нельзя назвать ни другом, ни врагом Украины.

"Я думаю, что ни одно ни другое слово неуместно в отношении Китая, потому что это две крайности. Безусловно, в целом в самом широком контексте Китай не является для нас враждебным государством. Но сегодняшняя позиция Китая, реальная позиция относительно войны, а не декларативные заявления, - как раз посреди спектра между крайним негативом и крайним позитивом", - сказал Кулеба.

По его мнению, Пекин не может себе позволить и дальше занимать отстраненную позицию.

"По нашему мнению, Китай - это не то государство, которое может себе позволить в условиях такого глобального кризиса притворяться, что они отстранены от всего этого, пытаясь сбалансировать и слова о поддержке территориальной целостности Украины, и слова о том, что нужно серьезно воспринимать беспокойство РФ, учитывая каким-то образом ее агрессивные намерения и пожелания", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Китаю становится все труднее балансировать в нынешних реалиях.

"Обратите внимание на пресс-конференцию пресс-секретаря МИД КНР, когда его попросили прокомментировать ракетные удары по Киеву: "Так я не знаю, о чем вы вообще говорите..." Предположить, что он реально не знает, о чем его спрашивали, невозможно. В Китае очень профессиональная дипломатия. Мы безусловно ждем от Китая большего. И это не просто в интересах Украины, а в интересах самого Китая - демонстрировать лидерство и силу на международной арене", - убежден Кулеба.

Он отметил, что после переизбрания Си Цзиньпина первый шаг, который было бы уместно ему сделать, - провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь его еще не было с начала полномасштабного вторжения.

"Вопрос этого разговора в повестке дня с первых дней войны. Когда происходят события тектонического влияния на мировую архитектуру безопасности, безусловно, нужен разговор лидеров. В связи с этим еще обратим внимание на то, что Украина как раз в отношении территориальной целостности Китая занимает четкую позицию. Мы рассчитываем на то, что Китай справедливо так же без каких-либо вторых, третьих и четвертых уровней интерпретаций будет занимать позицию в поддержку украинской территориальной целостности", - подчеркнул Кулеба.

19 октября в МИД Китая заявили, что якобы не знают об атаке дронов на Киев , когда погибли пять человек и пострадала инфраструктура, в то же время предлагают "сдержанность и дипломатические усилия".

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