Кулеба объяснил, какими будут последствия признания Россией "ДНР" и "ЛНР"

Об этом Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, ответственность за дальнейшее выполнение Минских соглашений лежит на России и признание "ЛНР" и "ДНР" приведет к их окончательному разрушению.

"Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских договоренностей. Для мира картинка здесь абсолютно четкая и очевидная. Первое. Россия является стороной конфликта. Второе. Россия должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части по безопасности. Третье. Украина за последние годы сделала все для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов", – сказал Кулеба.