Кулеба объяснил, какими будут последствия признания Россией "ДНР" и "ЛНР"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ДНР" и "ЛНР" Российской Федерацией станет ее полным выходом из Минских договоренностей
Об этом Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам, ответственность за дальнейшее выполнение Минских соглашений лежит на России и признание "ЛНР" и "ДНР" приведет к их окончательному разрушению.
"Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских договоренностей. Для мира картинка здесь абсолютно четкая и очевидная. Первое. Россия является стороной конфликта. Второе. Россия должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части по безопасности. Третье. Украина за последние годы сделала все для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов", – сказал Кулеба.
- 19 января депутаты из фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагают официально признать "ЛНР" и "ДНР".
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