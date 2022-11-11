Кулеба обсудит с Блинкеном расширение военной помощи Украине

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.

"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений", - сказал он.

По словам главы украинского МИД, одной из тем переговоров также будет ссылка на санкции против Российской Федерации.

4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb