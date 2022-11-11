Кулеба обсудит с Блинкеном расширение военной помощи Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят расширение военной помощи Украине на саммите АСЕАН
Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.
"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений", - сказал он.
По словам главы украинского МИД, одной из тем переговоров также будет ссылка на санкции против Российской Федерации.
- 4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.
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