Кулеба обсудил возобновление мира в Украине с главным дипломатом Китая
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции безопасности встретился с руководителем офиса иностранных дел КНР Ван И
Об этом Кулеба написал в twitter .
По его словам, во время встречи с Ван И речь шла о войне в Украине, а стороны пришли к согласию, что принцип территориальной ценности является фундаментальным.
"Имел возможность обменяться мнениями с руководителем офиса иностранных дел центрального комитета коммунистической партии Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я еще раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на нем", - написал Кулеба.
- 18 февраля Ван И заявил, что Пекин до конца февраля представит план политического урегулирования в войне РФ против Украины.
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