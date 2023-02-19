Об этом Кулеба написал в twitter .

По его словам, во время встречи с Ван И речь шла о войне в Украине, а стороны пришли к согласию, что принцип территориальной ценности является фундаментальным.

"Имел возможность обменяться мнениями с руководителем офиса иностранных дел центрального комитета коммунистической партии Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я еще раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на нем", - написал Кулеба.