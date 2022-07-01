Кулеба обсудил с турецким коллегой экспорт украинского зерна и воровство его Россией
Главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили разблокировку экспорта украинского зерна и кражу его Россией
Об этом он написал в твиттере .
"Мы обсуждали разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Я подробно проинформировал его (Мевлюта Чавушоглу, - ред.) о том, что Россия ворует зерно для продажи в третьи страны. Он проинформировал меня о результатах саммита НАТО", - подчеркнул министр.
.Кроме того, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования украинцам относительно российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.
- 22 июня в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по деблокированию украинского зерна. Также сообщалось, что из порта оккупированного Мариуполя вышло турецкое судно Azov Concord.
- 23 июня посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что вышедший из порта временно оккупированного Мариуполя турецкий корабль 22 июня не вывозил украинское зерно и, соответственно, не получал такого согласия от властей Украины.
- 23 июня Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решительность" в этом вопросе.
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