Об этом он написал в твиттере .

"Мы обсуждали разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Я подробно проинформировал его (Мевлюта Чавушоглу, - ред.) о том, что Россия ворует зерно для продажи в третьи страны. Он проинформировал меня о результатах саммита НАТО", - подчеркнул министр.

.Кроме того, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования украинцам относительно российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.

22 июня в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по деблокированию украинского зерна. Также сообщалось, что из порта оккупированного Мариуполя вышло турецкое судно Azov Concord.

23 июня посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что вышедший из порта временно оккупированного Мариуполя турецкий корабль 22 июня не вывозил украинское зерно и, соответственно, не получал такого согласия от властей Украины.

23 июня Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решительность" в этом вопросе.

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