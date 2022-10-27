Кулеба обсудил с немецкой коллегой увеличение поставок оружия для Украины

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем твиттере после телефонного разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы работаем вместе (с Анналеной Бербок, – ред.), чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами. Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – написал Кулеба.

Известно, что Германия передала Украине две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность страны принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.

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