Кулеба обсудил с немецкой коллегой увеличение поставок оружия для Украины
В Украину будут поставлять больше оружия, в частности через партнерство с третьими странами
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем твиттере после телефонного разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
"Мы работаем вместе (с Анналеной Бербок, – ред.), чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами. Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – написал Кулеба.
Известно, что Германия передала Украине две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000
- Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность страны принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.
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