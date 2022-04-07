Кулеба обсудил с министрами G7 выведение помощи Украине на новый уровень
Глава МИД Дмитрий Кулеба и министры стран-членов G7 обсудили увеличение военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины
Об этом он написал в твиттере.
"Благодарю министров Группы семи за приглашение. Работаем над тем, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень. Украина предлагает миру честное соглашение: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
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