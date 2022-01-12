Кулеба обсудил с главой МИД Канады шаги по сдерживанию агрессии РФ

Об этом информирует МИД Украины .



"Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощения болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические и меры безопасности", - говорится в сообщении.



Представительница Канады подчеркнула, что требования РФ гарантировать ей невступление Украины в НАТО неприемлемы. Кроме того, она подтвердила твердую поддержку Украины на фоне российских угроз и наращивания российского военного присутствия вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях страны.



Дмитрий Кулеба поблагодарил Мелани Жоли за усилия Канады по консолидации международного ответа на агрессию РФ.



В МИД добавили, что дипломаты также обсудили сотрудничество Украины и Канады в области безопасности и обороны.



Кроме того, министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии.

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