Кулеба обсудил с главой МИД Канады шаги по сдерживанию агрессии РФ
Главы МИД Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли поговорили о шагах для предупреждения российской агрессии в Европе и воплощения против РФ комплекса сдерживающих мер
Об этом информирует МИД Украины .
"Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощения болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические и меры безопасности", - говорится в сообщении.
Представительница Канады подчеркнула, что требования РФ гарантировать ей невступление Украины в НАТО неприемлемы. Кроме того, она подтвердила твердую поддержку Украины на фоне российских угроз и наращивания российского военного присутствия вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях страны.
Дмитрий Кулеба поблагодарил Мелани Жоли за усилия Канады по консолидации международного ответа на агрессию РФ.
В МИД добавили, что дипломаты также обсудили сотрудничество Украины и Канады в области безопасности и обороны.
Кроме того, министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии.
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