Кулеба обсудил с эстонским коллегой следующие шаги по созданию Спецтрибунала по военным преступлениям РФ против Украины
Главы МИД Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу обсудили передачу украинцам ПВО и создание Спецтрибунала по военным преступлениям РФ
Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере .
"В разговоре с Урмасом Рейнсалу мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по пути к Спецтрибуналу", - отметил он.
Кроме того, министры скоординировали совместные усилия по убеждению партнеров передать Украине больше систем ПВО.
- 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции - скорейшее создание международного трибунала для России . Также отметили, что пребывание РФ в Совбезе ООН нелегально.
- 16 октября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал для высшего политического руководства России.
- 22 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных ударов призвал немедленно передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал важность передачи партнерами ПВО для Украины, объяснив, что из-за нехватки противовоздушной обороны страдает украинская энергетика.
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