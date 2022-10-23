Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере .

"В разговоре с Урмасом Рейнсалу мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по пути к Спецтрибуналу", - отметил он.

Кроме того, министры скоординировали совместные усилия по убеждению партнеров передать Украине больше систем ПВО.

13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции - скорейшее создание международного трибунала для России . Также отметили, что пребывание РФ в Совбезе ООН нелегально.

16 октября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал для высшего политического руководства России.

22 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных ударов призвал немедленно передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал важность передачи партнерами ПВО для Украины, объяснив, что из-за нехватки противовоздушной обороны страдает украинская энергетика.

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