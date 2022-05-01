Кулеба обсудил с Боррелем следующий пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили новый пакет санкций против РФ, вступление Украины в Евросоюз и эвакуацию людей из Мариуполя
Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере.
"Я разговаривал с Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций ЕС против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Я также подчеркнул, что предоставить Украине статус кандидата в ЕС не может быть альтернативы", - рассказал министр.
Также политики обсудили безопасную эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя.
- В апреле Жозеп Боррель заявил, что кроме санкций, ЕС должен предоставить немедленную помощь для обороны Украины.
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