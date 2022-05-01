Кулеба обсудил с Боррелем следующий пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго

Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере.



"Я разговаривал с Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций ЕС против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Я также подчеркнул, что предоставить Украине статус кандидата в ЕС не может быть альтернативы", - рассказал министр.



Также политики обсудили безопасную эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя.

В апреле Жозеп Боррель заявил, что кроме санкций, ЕС должен предоставить немедленную помощь для обороны Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb