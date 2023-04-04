Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов в Украину

Об этом он сообщил в Twitter .

"Свой визит в Брюссель я начал со встречи с Жозером Боррелем. Мы сосредоточились на шагах по ускорению инициативы ЕС по закупке боеприпасов для Украины, а также на путях расширения поддержки в рамках Европейского фонда мира", – написал Кулеба.

"Кроме того мы обсудили будущие контакты между ЕС и Китаем", - добавил он.

В свою очередь Боррель написал , что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пока Россия не прекратит свою агрессию.