Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов в Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем поставки боеприпасов в Украину
Об этом он сообщил в Twitter .
"Свой визит в Брюссель я начал со встречи с Жозером Боррелем. Мы сосредоточились на шагах по ускорению инициативы ЕС по закупке боеприпасов для Украины, а также на путях расширения поддержки в рамках Европейского фонда мира", – написал Кулеба.
"Кроме того мы обсудили будущие контакты между ЕС и Китаем", - добавил он.
В свою очередь Боррель написал , что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пока Россия не прекратит свою агрессию.
- Ранее сообщалось, что 3-4 апреля Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Это первое собрание на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года.
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