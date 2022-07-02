Об этом Кулеба написал в своем твиттере.

"Во время сегодняшнего звонка Жозеп Боррель и я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала кандидатом в ЕС, и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем" – написал он.

7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил , что идет работа над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.

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