Кулеба обсудил с Боррелем подготовку седьмого пакета санкций против РФ
Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ
Об этом Кулеба написал в своем твиттере.
"Во время сегодняшнего звонка Жозеп Боррель и я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала кандидатом в ЕС, и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем" – написал он.
- 7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил , что идет работа над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.
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