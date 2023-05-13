Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине F-16 и обучение пилотов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украине нужны самолеты F-16
Об этом Кулеба написал в twitter .
По его словам, разговор касался последующих поставок американского оружия.
"Я разговаривал с Энтони Блинкеном о координации последующих поставок оружия, нашего сотрудничества с глобальным Югом и создании Специального трибунала. Я обратил пристальное внимание на важность предоставления Украине F-16 и шаги, необходимые для начала подготовки украинских пилотов", - написал Кулеба.
В свою очередь, Блинкен заверил , что США будут помогать Украине, сколько потребуется.
"Великолепно поговорить сегодня с моим другом Дмитрием Кулебой о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать военные усилия Украины. США готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил Блинкен.
- 9 мая премьер Нидерландов Марк Рютте заявил , что вопрос о передаче Украине самолетов F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
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