Об этом Кулеба написал в twitter .

По его словам, разговор касался последующих поставок американского оружия.

"Я разговаривал с Энтони Блинкеном о координации последующих поставок оружия, нашего сотрудничества с глобальным Югом и создании Специального трибунала. Я обратил пристальное внимание на важность предоставления Украине F-16 и шаги, необходимые для начала подготовки украинских пилотов", - написал Кулеба.

В свою очередь, Блинкен заверил , что США будут помогать Украине, сколько потребуется.

"Великолепно поговорить сегодня с моим другом Дмитрием Кулебой о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать военные усилия Украины. США готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил Блинкен.