Кулеба обсудил с Блинкеном дополнительное вооружение для ВВС Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие санкции против РФ и дополнительное оружие для Киева
Об этом министр иностранных дел написал в Twitter.
"Продуктивный разговор с Госсекретарем Блинкеном о дальнейших санкциях против России, пока она не прекратит войну против Украины и не выведет свои силы. Скоординированные усилия по недопущению уклонения от санкций. Я подчеркнул: Украине сейчас нужны дополнительные поставки вооружения, особенно для наших ВВС", - сообщил Кулеба.
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