Кулеба обсудил с Блинкеном дополнительное вооружение для ВВС Украины

Об этом министр иностранных дел написал в Twitter.



"Продуктивный разговор с Госсекретарем Блинкеном о дальнейших санкциях против России, пока она не прекратит войну против Украины и не выведет свои силы. Скоординированные усилия по недопущению уклонения от санкций. Я подчеркнул: Украине сейчас нужны дополнительные поставки вооружения, особенно для наших ВВС", - сообщил Кулеба.