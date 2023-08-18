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Кулеба обсудил реализацию Формулы мира с главой МИД Бахрейна

18 августа, 2023 пятница
15:45
Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни: они обсудили реализацию украинской Формулы мира

Об этом Кулеба написал в соцсети X (twitter).

"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна, Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяном, чтобы выразить свою признательность за участие Бахрейна в переговорах по Формуле мира в Джидде", - сообщил глава МИД.

Он отметил, что обсудил с коллегой дальнейшие шаги по реализации украинской Формулы мира. Также они договорились о следующих двусторонних контактах.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран о путях прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили, что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских и иностранных СМИ, во время которой рассказал об итогах вторых консультаций по ключевым принципам восстановления устойчивого мира для Украины.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

Украина
Война с Россией
Дмитрий Кулеба
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