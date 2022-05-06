Кулеба обратился к "Троянскому коню" в ЕС: тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так

Об этом он сказал на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии, передает РБК-Украина.

Кулеба призвал "троянских коней" в Евросоюзе изменить позицию по отношению к Украине.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против первоначального предложения ЕС по эмбарго на российскую нефть. Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета после того, как ЕС сначала предложил дать стране один год отсрочки.