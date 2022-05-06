Кулеба обратился к "Троянскому коню" в ЕС: тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег европейских сторонников дружбы с РФ в Европе от последствий
Об этом он сказал на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии, передает РБК-Украина.
Кулеба призвал "троянских коней" в Евросоюзе изменить позицию по отношению к Украине.
"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил министр.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против первоначального предложения ЕС по эмбарго на российскую нефть. Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета после того, как ЕС сначала предложил дать стране один год отсрочки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное