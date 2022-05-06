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Главная война с Россией Кулеба обратился к "Троянскому коню" в ЕС: тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так

Кулеба обратился к "Троянскому коню" в ЕС: тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так

6 мая, 2022 пятница
17:35
война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег европейских сторонников дружбы с РФ в Европе от последствий

Об этом он сказал на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии, передает РБК-Украина.

Кулеба призвал "троянских коней" в Евросоюзе изменить позицию по отношению к Украине.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил министр.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против первоначального предложения ЕС по эмбарго на российскую нефть. Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета после того, как ЕС сначала предложил дать стране один год отсрочки.

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Россия
ЕС
Дмитрий Кулеба
эмбарго
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