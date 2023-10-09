Кулеба обратился к тем, кто предлагает Украине территориальные уступки РФ: "Даже не думайте об этом!"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока предпосылок для проведения переговоров с РФ нет, а какие-либо территориальные уступки невозможны
Об этом он сказал в интервью Forbes .
По словам Кулебы, предшествовать переговорам должен полный вывод войск РФ из Украины.
"Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму – они настроены на переговоры", - сказал дипломат.
Он напомнил, что Россия часто обманывала украинцев, европейцев, американцев, поэтому Киев не будет верить ей с первого слова или шага.
Кулеба отметил, что даже не думает о переговорах с РФ.
"Мой мозг сейчас занимается решением более неотложных проблем", - сказал он.
Также дипломат подчеркнул, что какие-либо территориальные уступки России невозможны.
"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки – даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной об этом говорить, у нас будет неприятный разговор ", – подчеркнул он.
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации. В МИД в свою очередь заявили, что Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ.
- Позже руководитель миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко сказала, что в штаб-квартире Альянса таких разговоров не ведут.
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