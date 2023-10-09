Кулеба обратился к тем, кто предлагает Украине территориальные уступки РФ: "Даже не думайте об этом!"

Об этом он сказал в интервью Forbes .

По словам Кулебы, предшествовать переговорам должен полный вывод войск РФ из Украины.

"Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму – они настроены на переговоры", - сказал дипломат.

Он напомнил, что Россия часто обманывала украинцев, европейцев, американцев, поэтому Киев не будет верить ей с первого слова или шага.

Кулеба отметил, что даже не думает о переговорах с РФ.

"Мой мозг сейчас занимается решением более неотложных проблем", - сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что какие-либо территориальные уступки России невозможны.

"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки – даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной об этом говорить, у нас будет неприятный разговор ", – подчеркнул он.