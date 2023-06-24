Кулеба обратился к миру в связи с мятежом внутри России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на события в России и призвал страны мира "положить конец злу"
Об этом он написал в Twitter.
"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть, - посмотрите сейчас", – отметил Кулеба.
Он призвал отказаться "от фальшивого нейтралитета и страха перед эскалацией, предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией".
"Пора положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить", - подытожил глава МИД.
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