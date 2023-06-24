Об этом он написал в Twitter.

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть, - посмотрите сейчас", – отметил Кулеба.

Он призвал отказаться "от фальшивого нейтралитета и страха перед эскалацией, предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией".

"Пора положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить", - подытожил глава МИД.