Кулеба обратился к Лаврову: скажите своему боссу прекратить обстрелы, если Россия настроена на переговоры

Об этом он написал в Twitter.



"Варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама и причиняет. Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры" , – отметил Кулеба.

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