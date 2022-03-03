Кулеба обратился к Лаврову: скажите своему боссу прекратить обстрелы, если Россия настроена на переговоры
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, чтобы президент Путин прекратил обстрелы украинских городов
Об этом он написал в Twitter.
"Варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама и причиняет. Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры" , – отметил Кулеба.
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