Кулеба обратился к главе МИД Китая с просьбой убедить Россию прекратить войну, министр пообещал приложить все усилия
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Китай готов приложить усилия для прекращения войны дипломатическим путем.
Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Он проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии РФ против Украины, обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирного населения.
Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.
"Китайский министр подтвердил несгибаемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Глава МИД Китая заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.
Главы МИД обсудили вопросы безопасности китайского общества в Украине. В этом контексте Дмитрий Кулеба подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего варварские обстрелы мирных украинских городов.
- Напомним, 28 февраля Министерство иностранных дел Китая призвало уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
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