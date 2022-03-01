Кулеба обратился к главе МИД Китая с просьбой убедить Россию прекратить войну, министр пообещал приложить все усилия

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Он проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии РФ против Украины, обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирного населения.



Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.



"Китайский министр подтвердил несгибаемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений", - говорится в сообщении.



Глава МИД Китая заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.



Главы МИД обсудили вопросы безопасности китайского общества в Украине. В этом контексте Дмитрий Кулеба подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего варварские обстрелы мирных украинских городов.

Напомним, 28 февраля Министерство иностранных дел Китая призвало уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

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